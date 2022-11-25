İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı
İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.
İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak yurttaşlar, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.
Bunlardan biri olan Bayrampaşa'daki AVM'deki giyim mağazasında ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.
Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez faiz kararını açıkladı
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Sonra her şey değişti'
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- Sözleşmeli personele kadro! Tarih verildi
- 'Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme'