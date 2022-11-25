İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı

İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

DHA
25 Kasım 2022 Cuma, 11:29
İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı
Abone Ol google-news

İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak yurttaşlar, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.

Bunlardan biri olan Bayrampaşa'daki AVM'deki giyim mağazasında ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.

Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.


İstanbul black friday Alışveriş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler