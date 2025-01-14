İstanbul'da müşterilerini bayıltıp taciz eden taksi şöförü tutuklandı!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, müşterilerinin kendisini bayıltıp taciz ettiği ve video çektiği iddia edilen taksi şöförü Bayram Navruz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Navruz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, ifadesinin ardından 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan detaylı sorgulamada, Bayram N.’nin daha önce trafik uygulamalarına takıldığı ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı” suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Navruz, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla bir video çektiğini ve bu videoyu eşine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Navruz, videoda görülen kadının yaklaşık 6 ay önce Beşiktaş’ta tanıştığı biri olduğunu, gün boyunca araçta vakit geçirdiklerini ve bu esnada kıskandırma amacıyla görüntü kaydı aldığını ifade etti. Ayrıca, eşinin bu durumu kendi lehine kullanarak erkek kardeşleriyle birlikte kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Savcılığın şüphelinin telefonunda yaptığı incelemede, ilk aşamada söz konusu görüntülere ulaşılamadı. İlk ifadesinin ardından görüntülerin bulunamaması sebebiyle serbest bırakılan Navruz soruşturmanın devamında olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan Bayram Navruz savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Taksi şoförü 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.