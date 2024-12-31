İstanbul'un ünlü eğlence mekanında 'cinsel saldırı' iddiası: 'Bilincim kapalıyken tuvalete götürdü'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:00

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence mekanında cinsel saldırı iddiası gündem oldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli kadın ünlü işletmede DJ olarak çalışıyordu.

47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu.

İddiaya konu olan cinsel saldırı ise 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın yaşandı.

"PANTOLONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞTI, DİRENDİM"

İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen Selvihan Z., ifadesinin detayında Mecit A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

"MİDEM BULANDIĞI İÇİN TÜKÜRDÜM"

Mahkemede ifade veren Selvihan Z., olay günü Mecit A.'nın kendisine bir içki verdiğini ve ardından ayakta durmakta zorlandığını anlattı.

Tuvalete gittiğinde işletme müdürünün arkasından gelerek cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.

İŞLETMENİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU

Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu.

Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın kadını tuvalete götürdüğü görüldü.

Kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.

İŞLETMECİ, İDDİALARI REDDETTİ

Mahkemede DNA'sının kadının üzerinde çıkmasını üzerine tükürdüğünden dolayı çıktığını savunan Mecit A., Selvihan Z'yi kusarken görünce tiksindiği için tükürdüğünü iddia etti.