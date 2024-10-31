İstanbul'da 'Narkoçelik-44' operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:42

Güncelleme: 31.10.2024 - 17:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Narkoçelik-44' operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını ve 3 ton 515 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen “Narkoçelik-44' operasyonunda: 3 Ton 515 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-44' operasyonunda; 2 ton 203 kilogram metamfetamin (Talk pudrasına emdirilmiş), 1 Ton 79 kilogram sıvı metamfetamin, 233,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."