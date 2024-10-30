Sınır hattında operasyon: 3 kilo 786 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da sınır hattında 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.

Sınır hattında operasyon: 3 kilo 786 gram uyuşturucu ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da sınır hattında 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."


Etiketler: #uyuşturucu

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