Sınır hattında operasyon: 3 kilo 786 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da sınır hattında 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da sınır hattında 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."
Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024
Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 3.786 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu… pic.twitter.com/8UCTuGG3DO
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