Terminalde uyuşturucu ile yakalandı: 'Memur' olduğu ortaya çıktı

Ankara'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle gelip, terminalde 29 gram bonzaiyle yakalanan görevli memur Fatih Kurt (41), tutuklandı.

Terminalde uyuşturucu ile yakalandı: 'Memur' olduğu ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:41

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, Fatih Kurt’un yolcu otobüsüyle Ankara’dan Samsun’a geleceği bilgisini aldı.

"KULLANIM AMACIYLA ALDIM"

İlkadım ilçesindeki terminalde inen Kurt’u yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 29 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Uyuşturucuyu Ankara'da 3 bin lira vererek kullanım amacıyla aldım. Samsun'a gelmek için de yola çıktım. Terminalde polisler beni yakaladı. Ben uyuşturucu satıcısı değilim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Kurt, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kurt’un 13 yıldır memur olarak çalıştığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu operasyonu

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