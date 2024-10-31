Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:25

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:25

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bir ikamette yapılan aramada, 4 kilo 150 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili M.Y. isimli 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.