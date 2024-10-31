Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama!
Batman'da eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bir ikamette yapılan aramada, 4 kilo 150 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili M.Y. isimli 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
Etiketler: #batman #Emniyet #narkotik #uyuşturucu
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