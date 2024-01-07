İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'da kar yağışında tarih değişti!
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, İstanbul için verilen kar yağışı tarihinin değiştiğini açıkladı. Prof. Dr. Şen, verilerdeki değişimi vurgulayarak, "İstanbul’da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu" dedi.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar olasılığının ortadan kalkmaya başladığını açıkladı.
Prof. Dr. Şen, şu açıklamalarda bulundu:
“İstanbul’da bugün yağmur var 17 derece. Yarın da 16 derece. Bugün İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ile Antalya, Isparta da kuvvetli sağanak yağış var. Rüzgar Ege, Batı Akdeniz, Marmara’nın güney ve batısında lodos kuvvetli.
İSTANBUL’DA KAR OLASILIĞI ORTADAN KALKMAYA BAŞLADI
İstanbul’da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul’da dahil iç kesimler kar."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, "Marmara Denizi’nde rüzgârın, 07 Ocak, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.
AKOM'UN İSTANBUL UYARISI
AKOM'dan yapılan uyarıda ise, '"stanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir. Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 C° üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir" denildi.
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