İstanbul'da okul bahçesinde dehşet: 8 yaşındaki Eylül'ün ölümüne ilişkin yeni gelişme
İstanbul Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde ilişkin kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürü Umur B. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Umur B.'nin 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde okul müdürü olan sanık Umur B.’nin okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti.
Eylül Mizaoğlu'nun ölümünde ikincil derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından sanığın 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
İDDİANAMEDEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde Umur B.‘nin kusurlu olduğu bildirildi. İddianamede, müdür hakkında 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
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