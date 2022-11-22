Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
Kastamonu'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi B.K., (17) müdür yardımcısı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Kastamonu Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.
B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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