Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Kastamonu'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi B.K., (17) müdür yardımcısı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 17:05
Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
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Kastamonu Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.

B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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