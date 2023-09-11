İstanbul'da okul trafiği erken başladı: Yoğunluk yüzde 50'yi aştı!
İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.
İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.
Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
YOĞUNLUK YÜZDE 50'Yİ AŞTI
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.
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