İstanbul'da okul trafiği erken başladı: Yoğunluk yüzde 50'yi aştı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:05

Güncelleme: 11.09.2023 - 08:08

İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.

Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

YOĞUNLUK YÜZDE 50'Yİ AŞTI

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.