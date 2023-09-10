Okulların açılmasına 48 saat kala Resmi Gazete'de yayımlandı: İlkokulda sınav kalktı mı?

Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemine girmeden önce Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilkokulda sınav sisteminde değişikliğe gidildi. Karara göre ilköğretimde yazılı sınav kaldırılırken ortaokul ve liseler için ise "ortak sınav" uygulaması başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 20:41
Okulların açılmasına 48 saat kala Resmi Gazete'de yayımlandı: İlkokulda sınav kalktı mı?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’ yayımlandı.

Yarın başlayacak eğitim döneminden 48 saat önce yayınlanan karara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için orta öğretimde yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak. Bu ortak sınavlar dışında okullarda yapılacak tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklama yöntemiyle gerçekleştirilecek.Özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları için her ilde “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” kurulacak. Öğrencilerin becerilerini ölçmek için iki yılda bir Türkçe dil sınavı yapılacak. İlkokullarda ise yalnızca 4’üncü sınıflarda uygulanan sınav odaklı değerlendirme artık olmayacak.

İLKOKULDA YAZILI SINAV KARARI

Karara göre; okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Böylece ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırılmış oldu. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.

PANDEMİYLE BİRLİKTE BAŞLAMIŞTI

2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4’üncü sınıflarda yapılıyordu. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 ‘üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4’üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.


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