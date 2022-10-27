Gazeteci Sibel Hürtaş’ın yargılandığı davada polisler hakkında zorla getirme kararı

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:36

2020 yılının temmuz ayında baro başkanlarının ‘çoklu baro sistemini’ protesto etmek için TBMM önündeki eylemini takip ederken polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş hakkında, kendisini gözaltına alan polisleri darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün yapıldı.

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan üçüncü duruşmaya Sibel Hürtaş ve avukatları katılırken, duruşmayı Avrupa Birliği delegasyonu da takip etti.

Şikayetçi polislerden sadece biri duruşmaya gelirken, şikayetçi üç polis bu duruşmaya da katılmadı. Şikayetçi polis memuru Sefagül Soydan, ifadesinde Sibel Hürtaş’ı sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle, kendisine idari para cezası uygulamak için aldıklarını ifade etti. Polis memuru, duruşmada önce Sibel Hürtaş’ın kendisine darp ve hakaret etmediğini söylerken; hakimin polis ifadesini okuması sonrasında, “Okuyunca hatırladım, evet darp ve hakarette bulundu” dedi.

Mahkeme, duruşmalara gelmeyen 3 şikayetçi polisin zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 30 Mart gününe erteledi.

Sibel Hürtaş, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, polislerin kendisine kestiği idari para cezasının daha sonra mahkeme tarafından iptal edildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Birçok baro başkanının “çoklu baro yasasını” protesto etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yaptığı oturma eylemini takip etmek isteyen gazeteci Sibel Hürtaş, polisler tarafından engellenmişti. Gazeteci olduğunu ve eylemi takip etmek istediğini belirten Hürtaş, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Hürtaş, gözaltı aracında boğazı sıkılarak işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etmiş ve akabinde iki gün iş göremez raporu almıştı. Hürtaş’ın kendisini darp eden polisler hakkında yaptığı suç duyurusu için savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Polislerin kendilerini darp ettiğini iddia etmesi üzerine Hürtaş hakkında polise direnme suçundan dava açılmıştı.