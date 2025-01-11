Bursa'da market deposunda korkutan yangın!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde market deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 1'inci Malazgirt Caddesi üzerindeki bir marketin depo bölümünde çıktı.
Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altın alınıp söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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