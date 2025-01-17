İşyerinde korkutan yangın: Aparta sıçramadan söndürüldü!
Antalya'da bir işletmede çıkan yangın, üst katta öğrencilerin apart olarak kaldığı katlara sıçramadan itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi 3805 Sokak üzerinde yer alan bir işletmede çıktı.
3 katlı binanın zemin katında bulunan işyerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Üst katını üniversite öğrencilerinin apart olarak kullandığı binadaki alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildidi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına uykularında yakalanan ve kendilerini güçlükle dışarı atan öğrenciler büyük korku yaşadı. Binanın dış cephesine büyük zarar veren yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte tamamen söndürüldü.
Yangında, işyeri kullanılamaz hale geldi. Kullanılamaz hale gelen işyerinde yangının söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü. Yangın sonrası küle dönen işletmenin sahibi, zararının yaklaşık 5 milyon lirayı bulduğunu öğrenildi.
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