İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi!
İstanbul Küçükçekmece'de bir otele el bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bomba patlamazken, otelde bulunanlardan biri bombayı atan kişiye silahla karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı
Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele bugün saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı saldırı düzenlendi.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti.
Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.
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