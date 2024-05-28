Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan şahıslar gözaltına alındı

Küçükçekmece’de bir iş yerine maskeli ve motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atılması olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahısların iş yerindeki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:38
Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan şahıslar gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Olay, 25 Mayıs saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Hakan Caddesi üzerindeki tütün ürünleri satılan bir dükkanda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirsiz maskeli ve motosikletli 2 şahıs, dükkanın önünde durmuş şüpheliler, ellerindeki ses bombasını içeri attıktan sonra geldikleri motosiklet ile uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

Bombanın patlaması sonrası iş yerinde hasar meydana gelmiş olayda dükkanda bulunan Şafak A. ve F.S. yaralanmıştı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalarda olayda kullanılan motorun sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. isimli şüpheli 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerle irtibatlı olan toplam 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece ve Çekmeköy ilçelerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahsın müşteki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi.

Tespiti ve yakalaması yapılan şüpheli şahısların ikamet aramalarında; eylemde kullanılan motosiklet ve kask, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 18 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.


küçükçekmece haberleri SES bombası haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni gelişme

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni gelişme
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
Konya’da pastaneye silahlı saldırı

Konya’da pastaneye silahlı saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?

AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Sürücüler dikkat! 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz

Sürücüler dikkat! 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’

CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı