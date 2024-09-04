İstanbul'da özel hastanede akılalmaz olay: Burun estetiği yaptırmaya gitti, cenazesi çıktı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:50

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:52

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Heval Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak amacıyla Maltepe'de özel bir hastaneye gitti.

Narkoz verilen genç kız, kalp krizi geçirdi. Pekgöz, 20 günlük yaşam savaşını kaybederken, ailesi kızları Heval'in ölümündeki ihmaller zincirine dikkat çekti.

'ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU'

Aile, anestezi sonrası kızlarının kalbinin durduğunu ancak kendilerine durumun bildirilmediğini aksine kızlarının durumunun 'çok iyi' olduğunun söylendiğini belirtti.

19 yaşındaki Heval'in babası Ferhat Pekgöz, önce tedbir olarak Kurtköy'deki bir hastaneye götürüldüklerini, daha sonra ise 112 kaydı açılmadığı için tekrar başka bir şubeye yönlendirildiklerini anlattı.

ANNE: GÖZLERİ SEDYEDEYKEN AÇIKTI

NTV'nin aktardığına göre, Baba Pekgöz, aynı gün içinde üç hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını, ihmal yüzünden kızlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Anne Özlem Pekgöz de kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu ve entübe olmadığını söyledi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

30 Ağustos'ta kızlarını kaybeden Pekgöz ailesi, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.