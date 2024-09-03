Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi: 'Öldürülmem için ihale açılmış, infaz emrim verilmiş!'
Yazıları ve imza attığı haberler gerekçe gösterilerek sık sık hedef alınan Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel bu kez yeni bir ölüm tehdidi ile karşı karşıya... Ağırel, kendisine gönderilen ve içeriğinde maskeli bir erkeğin yer aldığı videoyla tehdit edildi. Ağırel, "Videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor" dedi. Videoda "Bir milletvekilinin talimatıyla..." ifadesi dikkat çekti.
Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel kendisine gönderilen bir video aracılığıyla açıkça ölümle tehdit edildi.
Söz konusu videoda, maskeli olarak kamera karşısına geçen şahsın; Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emrinin verildiği belirtiliyor.
AĞIREL: İLK TEHDİT DEĞİL
Tehdit videosunu kişisel X hesabından paylaşan Ağırel, "Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor" dedi.
"Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum" diyen Ağırel, "Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir" ifadelerini kullandı.
Ağırel'in paylaşımı şu şekilde:
"Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.
Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."
Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.— Murat AĞIREL (@muratagirel) September 3, 2024
Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve… pic.twitter.com/2KuFdwPnDV
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