Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi: 'Öldürülmem için ihale açılmış, infaz emrim verilmiş!'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:35

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:35

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel kendisine gönderilen bir video aracılığıyla açıkça ölümle tehdit edildi.

Söz konusu videoda, maskeli olarak kamera karşısına geçen şahsın; Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emrinin verildiği belirtiliyor.

AĞIREL: İLK TEHDİT DEĞİL

Tehdit videosunu kişisel X hesabından paylaşan Ağırel, "Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor" dedi.

"Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum" diyen Ağırel, "Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir" ifadelerini kullandı.

Ağırel'in paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.

Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."