Reddi miras yaparsam ölüm aylığı alabilir miyim?

03 Eylül 2024 Salı

Soru: Eşim öldü. Ben ve iki çocuğum var. Eşimin borçları nedeniyle reddi miras yaptım. Reddi miras yapmam nedeniyle tarafıma ölüm aylığı bağlanır mı? Gül A.

5510 sayılı kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kanunlarında ölüm aylıkları miras olarak kabul edilmez. Diğer bir ifadeyle, ölüm aylıkları, ölen kişinin varislerine bıraktığı bir miras değildir. Kanunda öngörülen hak sahibi olma koşullarının yerine getirilmiş olması, ölüm aylığı bağlanması için yeterli sayılmaktadır. Varislerin reddi miras (mirası reddetmesi veya mirası kabul etmemesi) yapması, bunlara ölüm aylığı bağlanmasına engel teşkil etmemektedir. Buna göre reddi miras yapsanız bile tarafınıza ölüm aylığı bağlanacaktır.

HEM BABAMIN HEM EŞİMİN AYLIĞINI ALABİLİR MİYİM?

Soru: Babam SSK emeklisi iken 2019 yılında, eşim de Emekli Sandığı’ndan emekli iken 2024 yılında öldü. Çalışmıyorum ve kendi emekliliğim de yok. Hem babamın hem de eşimin aylığını alabilir miyim? Aylin S.

SSK emeklisi babanızdan alacağınız aylıkta kız çocuğu konumunda olduğunuzdan, bu kapsamda tarafınıza ölüm aylığı bağlanabilmesi için bekâr, dul veya boşanmış olunması, çalışılmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık alınmaması gerekmektedir. Eşinizden aldığınız aylık kendi sigortalılığınız nedeniyle aldığınız bir aylık değildir. Bunun yanı sıra dul olup, çalışmamanız nedeniyle hem babanızın hem de eşinizin aylığını alabilirsiniz.

BULGARİSTAN GÖÇMENİYİM. ASKERLİK HİZMETİMİ BORÇLANABİLİR MİYİM?

Soru: Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan’da 1963 yılında 2 yıl 6 ay askerlik hizmetimi yaptığıma ilişkin belgelerim mevcut. Yaptığım askerlik hizmetimi borçlanabilir miyim? Süleyman K.

Türk vatandaşlığına alınanlardan zorunlu göçe tabi tutulan Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler;

- belgede kayıtlı süreyi,

- belgede kayıtlı sürenin olmaması veya Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar, borçlandırılmaktadır.

Bulgaristan’da 1963 yılında ifa ettiğiniz askerlik hizmetini borçlanma hakkınız bulunmakla birlikte, 1963 yılında ülkemizde 24 ay askerlik yapıldığından, her ne kadar 2 yıl 6 ay askerlik yapmış olsanız bile borçlanma yapacağınız süre Türkiye’deki emsalleriniz gibi en fazla 24 ay olacaktır. Askerlik belgeniz ve borçlanma talep dilekçenizle Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapabilirsiniz.

EMEKLİ AYLIKLARIMIZI EVİMİZDE ALABİLİR MİYİZ?

Soru: Eşimden 31 yaşında malul olan erkek çocuğum ile birlikte ölüm aylığı alıyoruz. Oğlumu her ay bankaya götürüp aylığını çekmemiz biraz sıkıntılı oluyor. Aylıklarımızı evde alabilir miyiz? Bunun için koşullar nelerdir? Emine P.

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/ aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 2014 yılında imzalanan protokol ile belirlenmiştir. Protokol gereği, sizin gibi ölüm aylıklarını konutunda almak isteyen hak sahiplerinin öncelikle banka bilgilerini PTT olarak değiştirmeleri gerekmektedir. Değişiklik taleplerini yazılı olarak doğrudan kuruma yapabilecekleri gibi, e-Devlette, Sosyal Güvenlik Kurumu, “Adres ve Banka/PTT Değişikliği” mönüsünü kullanarak da yapabilirler.

PTT, gelir/aylıkları SGK tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hiçbir şarta bağlı olmaksızın, emekli ve hak sahiplerine aylık ödeme günlerinde olmak üzere, bildirecekleri ikametgâhında, geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı olmak şartıyla teslim etmektedir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmamaktadır. Emekli veya hak sahibinin ödeme gününde adresinde bulunmaması nedeniyle ödemenin gerçekleştirilememesi halinde, aylıklar PTT’ye teslim edilmekte, emekli ve hak sahibinin PTT’ye telefon ederek aylıklarının konuta getirilmesini istemesi durumunda, aylıklar ikinci defa ücretsiz olarak konuta getirilmektedir.

SORULARINIZ İÇİN [email protected] adresine e-posta yollayabilirsiniz.