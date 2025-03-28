İstanbul'da panik anları... 5 araç alev alev yandı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:54

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde İkizler Sokak’ta saat 03.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 4 araca da sıçradı.

ALEVLER METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan metrelerce yükselen alevler nedeniyle bitişik binadaki camların kırıldığı ve üst katlarda bulunan bir dairenin pencerelerinin eridiği görüldü. Yangının binaya sıçramaması olası bir felaketin önüne geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alev topuna dönen araçların yandığı o anlar çevredeki bir yurttaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, alev topuna dönen araçlar, yangın esnasında yaşanan patlama ve çevredekilerin panik olduğu anlar yer aldı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.