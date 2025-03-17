Şanlıurfa'da panik anları: Park halindeki otomobil alev alev yandı!
Şanlıurfa’da bir evin önünde park halinde bulunan otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Osmanlı Mahallesi'nde gece geç saatlerde, sürücüsü henüz öğrenilmeyen park halindeki 03 PB 377 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Yangında otomobil demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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