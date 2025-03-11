Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!
Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seydişehir-Antalya karayolu Bozkır yol ayrımı civarında gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Alanya’dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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