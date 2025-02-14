İstanbul'da panik anları... Depoda çıkan yangın giriş kata da sıçradı!
Sarıyer'de iki katlı binanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangın, giriş kata da sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giriş kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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