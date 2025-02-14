Edirne'de müstakil evde çıkan yangın yandaki eve sıçradı!

Aynı aileye ait iki müstakil evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evi yanan Gürkan Damar, yangının ilk amcasının evinde başladığını daha sonra kendi evlerine sıçradığını belirtti.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın yandaki eve sıçradı!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:41

Edirne'de Menzilahir Mahallesi'nde Ferdi Damar'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki eve de sıçradı.

Çevredeki yurttaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Evi yanan yurttaşlar büyük üzüntü yaşarken, 2 ev kullanılmaz hale geldi. Evi yanan Gürkan Damar, yangının ilk amcasının evinde başladığını daha sonra kendi evlerine sıçradığını ve tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini belirtti.


Etiketler: #EDirne #müstakil ev #Yangın #itfaiye

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