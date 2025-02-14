Yangına müdahale ediyordu... Yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu!

Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, başsağlığı mesajı paylaştı.

Yangına müdahale ediyordu... Yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:55

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bir evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye eri Furkan Sayın, alevlere müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, itfaiye eri Sayın ile ilgili paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "İtfaiye personelimiz Furkan Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #itfaiye eri #Şehit #Yangın

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