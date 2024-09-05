İstanbul’da patlayıcı madde şüphesi: Güvenlik önlemi alındı!
İstanbul Arnavutköy’de denizde bulunan metal cisim için jandarmaya haber verildi. Söz konusu cisim ‘patlayıcı madde’ şüphesiyle inceleniyor.
Arnavutköy Karaburun açıklarında avlanan balıkçılar denizde metal cisim buldu. Teknelerine bağladıkları cismi barınağa çeken balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Etiketler: #Arnavutköy #patlayıcı #şüpheli
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