Bin 400 ton patlayıcı taşıyan 'kıyamet günü enkazı' dev bir tsunamiyi tetikleyebilir

Yayınlanma: 18.08.2024 - 16:10

Güncelleme: 18.08.2024 - 16:10

SS Richard Montgomery, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından mühimmat taşımak için kullanılan bir gemiydi.

Fransa'nın Cherbourg kentine giderken ikiye bölünen gemi, Ağustos 1944'ten bu yana Thames Nehri Halici'nde batık halde duruyor.

Batık, Montgomery'deki Sheerness kasabasından yaklaşık 2,5 km ve Southend'den ise 8 km uzaklıkta bulunuyor.

Uzmanlar, uzun yıllardır patlayıcılardan haberdar, ancak geminin düşündüğümüzden daha hızlı çürüdüğüne dair endişeler giderek artıyor.

Bu da geminin patlayarak İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tsunamiyi tetikleme ihtimalini arttırıyor.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ GEMİSİ ÇARPARSA...

Enkaz üzerinde bir çalışma yürüten University College London'dan (UCL) Profesör David Alexander, sadece direklerin kaldırılmasının yeterli olmadığını söyledi.

“Bunun sorunu çözeceğini sanmıyorum. Muhtemelen en büyük risk gemilerin batığa çarpmasıdır" diyen Prof. Alexander, sözlerine şöyle devam etti:

“Yasak bölge, büyük konteyner gemilerinin ve çok daha ciddi olarak sıvılaştırılmış doğal gaz gemilerinin geçtiği önemli bir nakliye şeridine 200 metre mesafede. Bunlar beş kat yüksekliğinde ve devasa sıvılaştırılmış doğal gaz tankları içeriyor.”

ÇÖKME TESPİT EDİLDİ

Uyarılar, 2023 yılında yapılan bir incelemede, "Üçüncü ambarın yakınındaki güverte boşluğunun, iskele tarafından çökmeye başladığının tespit edilmesinin" ardından geldi.

Araştırmalar sırasında, enkazın ön kısmında, 10 ila 15 cm'lik bir eğilme olduğu gözlemlendi

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, konuya ilişkin demecinde, “Uzmanlar enkaz üzerinde hayati önem taşıyan bir inceleme çalışması yürüttüler ve elde ettikleri bulgulara dayanarak, direklerin mümkün olan en güvenli şekilde kaldırılması konusunu gözden geçiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Profesör Alexander o günlerde BBC'ye demecinde şunları söylemişti:

“En kötü senaryo, tüm bu patlayıcıların havaya uçması ve büyük bir patlamanın meydana gelmesidir... Bu durumda devasa bir tsunami dalgası oluşabilir..."

ÇEVRE KOMİTESİNDEN ENDİŞE VERİCİ AÇIKLAMA

Swale Borough Konseyi Çevre Komitesi Başkanı Rich Lehmann ise şu açıklamayı yaptı

“Enkazdaki bozulma endişe verici ve konsey durumu yakından takip ediyor."

“Yetkililer, olası riskleri azaltmak için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak üzere enkazı yöneten Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla diyalog halinde."

“Toplumumuzun güvenliği ve denizlerimizin korunması en önemli önceliklerimiz olmaya devam etmekte..."