Adana'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 52 tutuklama

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:58

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Nisan'da çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 7 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 940 uyuşturucu etkili hap, 2 bin 611 uyuşturucu hap, 2 kilo 173 gram kokain, 4 kilo 311 gram esrar, 102 gram eroin, 178 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.