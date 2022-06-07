İstanbul'da pistten çıkan uçağın yolcusundan '200 bin liralık' tazminat davası

07 Haziran 2022 Salı, 11:43

İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020’de pistten çıkması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Emirhan Aydın’ın olay tarihinde söz konusu uçakta seyahat ettiği belirtildi.

UÇAK KORKUSU HALEN GEÇMEDİ

Dilekçede Pegasus’a ait uçağın pist başından kayarak uçuruma düşmesi sonucu Emirhan Aydın’ın ağır yaralandığı vurgulandı. Emirhan Aydın’ın omuz ve dizine platin takıldığı ve üç kez operasyon geçirdiği kaydedilen dilekçede, Aydın’ın tıbbi operasyonlarına devam edileceği de ifade edildi.

4 cerrahi operasyon ve 28 seanslık psikoterapi sürecine maruz kaldığı kaydedilen dilekçede, Emirhan Aydın’ın halen uçak korkusunun geçmediği vurgulandı.

Dilekçede "Somut olayda, müvekkil yolcuya atfedilebilecek bir kusur olmadığı açık olduğundan ve müvekkilin uğradığı zararların boyutları çok ciddi olduğundan, davalı tarafın kusursuz sorumluluk miktarını aşan bir tutarda sorumlu olacağı açıktır. Davalı şirket, müvekkilin maruz kaldığı tedavi süreçlerine ilişkin bedelleri müvekkile ödemiş durumdadır. Yalnızca müvekkilin burnunun kırılmasından kaynaklı cerrahi operasyon için henüz ödeme yapılmış değildir. Davalının bu ödemeleri de kusura ilişkin sorumluluğu kabul ettiğinin bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dilekçede bu gerekçelerle fiili ödeme tarihindeki Türk Lirası karşılığının kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalı Pegasus Hava Yolları şirketinden 200 bin liranın talep edildi. Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada ise tanıklar dinlendi. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

BAGAJLARIN AĞIRLIĞINI ÖLÇMEK PEGASUS’UN SORUMLULUĞU ALTINDA

Duruşmadan önce açıklama yapan Emirhan Aydın, "Herhangi bir kaza durumunda kazazedenin Pegasus tarafından nasıl alay edildiğini, Pegasus’un bu gücünü nereden aldığını, Pegasus ile birlikte kazanın oluşumunda kusuru bulunan kurumların kazanın gerçek nedenlerini örtmek için nasıl uğraş verdiklerini açıklamak isterim. 2. Tüketici Mahkemesi’nde görülmekte olan tazminat talepli davamıza cevap olarak Pegasus’un savunması şu şekildedir: ‘Uçağımız kaza yapmıştır fakat yolcuların yaralanma sebebi kaza nedeniyle değil sarsıntı sonrası yolcuları uçak içine aldıkları ağır el bagajları sebebiyle baş üstü dolaplar kırılmış ve yolcular bu yüzden yaralanmışlardır.’ Yani Pegasus Havayolları yönetimi resmen insan aklıyla alay etmekte ve sütte leke var bizde yok demektir. Bu durum ve cevap hem vicdana hem de hukuka aykırıdır ki uçak için alınan bagajların ağırlıklarını ölçmek Pegasus Havayolları sorumluluğu altındadır" şeklinde konuştu.

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Aydın’ın avukatı Zafer Yıldırım ise "Biz iki türlü tazminat talep ettik. Bir tanesi kusursuz sorumluluk diğeri de kusurlu sorumluluk. Bizim iddiamız sigorta poliçesini mahkemeye sunulmasını talep ettik. Bugünkü duruşmada sunup sunmadıklarını göreceğiz. Türkiye için oldukça ilginç bir dava. Nihai raporda maalesef ki tam anlamıyla bir skandal yaşanıyor. Her tarafında delil karartılmış. Tamamen kurgu bir rapor. Bu kurgu rapora göre hükme esas olacak bir karar olmaması gerekiyor. Bilirkişilerimiz de ilk verdikleri raporda pilotu asli kusurlu ikinci ek raporlarında ise tali kusurlu ve hiçbir şekilde Pegasus yönetimine suç ve ya hata atfında bulunmamışlar. Bu hayatın doğal akışına kesinlikle aykırıdır. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz" şeklinde konuştu.