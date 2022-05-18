Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:44

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi.

Hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Arkadan gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri yolda yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

