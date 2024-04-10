İstanbul'da pitbull saldırısı: Köpeğin sahibine gözaltı!

Beylikdüzü'nde bir kişinin yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı, köpek ise belediye görevlilerine teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:52
İstanbul'da pitbull saldırısı: Köpeğin sahibine gözaltı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cem Mert Özer'in 7 Mart'ta Gürpınar Sahili'nde büfeye giderken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı. 

Köpeğin büfe sahibi E.Ö.'ye ait olduğu tespit eden ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyete bağlı Hayvan Durum İzleme ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınan köpek, belediye görevlilerine teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından dosyası ikmalen savcılığa gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. Köpeğin Cem Mert Özer'e saldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, büfeye yürüyen Özer'e köpeğin saldırması, Özer'in yere düşmesi, köpeğin de bir süre sonra uzaklaşması yer aldı. 

Gürpınar Sahili'nde 7 Mart'ta büfeye giderken köpeğin saldırısına uğrayan Cem Mert Özer'in bacağına 28 dikiş atılmıştı.


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