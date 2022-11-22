Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
Bursa'da bir kişi, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan Erol Duran (46) 3 günlük yoğun bakım sürecinden sonra hayata tutundu.
Korkunç olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vişne Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. ailesel sorunlar nedeniyle arası açılan Erol Duran’la buluşmak istedi. Duran ise şehir dışından geldiğinde aralarındaki sorunu konuşmak için bu teklifi kabul etti. Fakat başına geleceklerden habersiz Duran, Mehmet Ö.’den gelen telefonla Vişne Caddesi üzerinde bulanan bir kafeye çağrıldı.
Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran’ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi. Yine aynı cadde üzerinde bir iş yerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.
PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ ÜZERİNE SALDILAR
Duran’la kısa sürede sözlü tartışma yaşayan baba, oğul ve arkadaşı ile 46 yaşındaki 2 çocuk babasını darbetmeye başladı. Ardından saldırganlar iş yerinde sakladıkları Pitbull cinsi köpeği içeri soktular. Komut verdikleri köpeği Duran’ın üzerine saldılar. Bileğindeki atar damarı kopan Duran, ilk fırsatta kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekileri gören saldırgan şahıslar olay yerinden köpekle kaçarken, Duran, kendisi için gelen ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.
Kızının doğum gününde 3 gün hayat mücadelesi veren Duran, olay yerinden kaçan ve 13 suç kaydı bulunan Mehmet Ö.’nün yakalanıp ceza almasını istiyor.
Ölümden döndüğünü belirten Duran, “Mehmet Ö. ben şehir dışındayken ailevi problemleri olduğu için eşiyle evime geldi. Evimde problem çıkarınca eşim de beni aradı. Kendisinin evimden çıkmasını istedim. Bana küfür ve tehditler savurdu. Bursa’ya geldiğimde beni konuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye gittiğimde beni oğlu karşıladı. Oğlu beni babasının olduğu bir işyerine götürdü. Arkadaşıyla beni bekliyormuş. Daha sonra bana neden selam vermedin ? diyerek saldırmaya başladılar. Kafamda sopa kırdılar, ardından kapıyı açtılar. Karşımda Pitbull cinsi köpek gördüm. Köpeğe bana saldırması için komut verdiler. Köpekle mücadele ederken beni yere yatırıp öldürmeye teşebbüs ettiler. Kollarım parçalandı. Bir şekilde kendimi dışarı atıp çevredekilerden yardım almayı başardım. En kısa zamanda yakalanmalarını ve adalet karşısında hesap vermelerini istiyorum” dedi.
Şikayet sonrası Eyüp Ö. gözaltına alınırken, Mehmet Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri soruşturmasını sürüyor.
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