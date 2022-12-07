Pitbull saldırısında ateş etmişti! Polis hakkında yeni gelişme

07 Aralık 2022 Çarşamba, 22:36

Yenikapı'da Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine saldırtan şüphelileri durdurmak için K.A., silahını ateşledi.

Bu sırada yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlardan B.A.P. ile polis memuru K.A., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.A.P. ve polis memuru K.A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe polis memuru K.A. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, şüpheli B.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.