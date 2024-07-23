İstanbul'da plajda çocuğa cinsel istismar: Savcılık soruşturma başlattı
İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A.'ya yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan şüpheli T.Ç'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Karpuz hasadı için geri sayım
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!