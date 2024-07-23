İstanbul'da plajda çocuğa cinsel istismar: Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:08
İstanbul'da plajda çocuğa cinsel istismar: Savcılık soruşturma başlattı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A.'ya yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan şüpheli T.Ç'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.


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