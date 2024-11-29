İstanbul'da profesöre saldırı: Sabah işe giderken darbedip aracını gasbettiler!

İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesörü darp ederek aracını çaldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da profesöre saldırı: Sabah işe giderken darbedip aracını gasbettiler!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:09

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu, işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi.

DARBEDİP ARACINI GASBETTİLER

Çavuşoğlu’nu indirerek darbeden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


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