İstanbul'da profesöre saldırı: Sabah işe giderken darbedip aracını gasbettiler!
İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesörü darp ederek aracını çaldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu, işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi.
DARBEDİP ARACINI GASBETTİLER
Çavuşoğlu’nu indirerek darbeden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!