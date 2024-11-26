Semt pazarında ortalık karıştı: Müşteriyi terazi kefesi ve sopayla darbettiler

İstanbul Küçükçekmece'de, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 4 kişinin bir kişiye terazi kefesi ve fırça sopasıyla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Semt pazarında ortalık karıştı: Müşteriyi terazi kefesi ve sopayla darbettiler
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:44

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Pazar pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 pazarcı, müşteriye fırça sapı ve terazi kefesiyle vurmaya başladı.

Diğer pazarcılar araya girerek kavgayı ayırmaya başladı. Yaşanan anlar ise başka bir pazarcının cep telefonu tarafından kaydedildi.


Etiketler: #pazarcı #küçükçekmece #kavga

İlgili Haberler

Semt pazarında tezgâhlar beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından geliyor, kilosu 100 TL

Semt pazarında tezgâhlar beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından geliyor, kilosu 100 TL
Semt pazarında emekli yurttaş isyan etti: ‘İnsansın canın istiyor, tek tek de satmıyorlar’

Semt pazarında emekli yurttaş isyan etti: ‘İnsansın canın istiyor, tek tek de satmıyorlar’
Semt pazarında silahlar konuştu

Semt pazarında silahlar konuştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler