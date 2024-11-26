Semt pazarında ortalık karıştı: Müşteriyi terazi kefesi ve sopayla darbettiler
İstanbul Küçükçekmece'de, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 4 kişinin bir kişiye terazi kefesi ve fırça sopasıyla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Pazar pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 pazarcı, müşteriye fırça sapı ve terazi kefesiyle vurmaya başladı.
Diğer pazarcılar araya girerek kavgayı ayırmaya başladı. Yaşanan anlar ise başka bir pazarcının cep telefonu tarafından kaydedildi.
Etiketler: #pazarcı #küçükçekmece #kavga
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