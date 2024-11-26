Semt pazarında ortalık karıştı: Müşteriyi terazi kefesi ve sopayla darbettiler

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:44

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:44

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Pazar pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 pazarcı, müşteriye fırça sapı ve terazi kefesiyle vurmaya başladı.

Diğer pazarcılar araya girerek kavgayı ayırmaya başladı. Yaşanan anlar ise başka bir pazarcının cep telefonu tarafından kaydedildi.