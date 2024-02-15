İstanbul’da aikido eğitmeni dehşeti yaşadı: Alkollü sürücü çarptı, yerini değiştirip kaçtı, günlerce yoğun bakımda kaldı

İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği yolunda alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, taksiden inip kaldırımda bekleyen profesyonel aikido eğitmenine çarptı. Kanlar içinde yerde yatan yaralı eğitmenin yerini değiştirmeye çalışarak sağlık durumunun kötüye gitmesine sebep olduğu iddia edilen sürücü, bir de eşinin “Alkollüsün, kaç” demesi üzerine olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:56
İstanbul’da aikido eğitmeni dehşeti yaşadı: Alkollü sürücü çarptı, yerini değiştirip kaçtı, günlerce yoğun bakımda kaldı
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Olay, geçen 11 Ocak Perşembe günü saat 01.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Caddesi üzerinde bulunan Edirnekapı Şehitliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, profesyonel aikido eğitmeni Cihan Bağcı (41) Edirnekapı Şehitliği önünde taksiden inerek kaldırımda beklemeye başladı. O esnada iddiaya göre süratli gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Oğuzhan G. kontrolündeki 34 CZG 379 plakalı araç, eğitmene çarptı.

EŞİ "ALKOLLÜSÜN KAÇ” DİYE BAĞIRDI

Çarpmanın etkisiyle kafasını da yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Oğuzhan G.’nin yanında bulunan eşi Elif Aybüke G.’nin “Alkollüsün, kaç” demesi üzerine olay yerinden yaya bir şekilde uzaklaştı. Çevredeki yurttaşların olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen ekipler talihsiz eğitmeni hastaneye kaldırırken, 4 gün yoğun bakımda kalan eğitmen 25 gün hastanede tedavi gördü ve birkaç ameliyat geçirdi.

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"ÖNCE ARKADAŞIMIZ SONRA EŞİM KULLANIYORDU" DEDİ

Kazanın yaşandığı gün olay yerinden kaçan sürücü Oğuzhan G., 5 gün sonra ifade vermek üzere emniyete gitti. Eşi Elif Aybüke G.’nin ilk alınan ifadesinde aracı bir başka arkadaşının kullandığını söylediği ardından iki gün sonra tekrar emniyete giderek ifadesini değiştirerek eşinin aracı kullandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan sürücü Oğuzhan G.’ye emniyette “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Ancak sürücü savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.

“BENİ FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIMAYA ÇALIŞMIŞ”

Hayatını alt üst eden kazayı anlatan Cihan Bağcı, “Ben uluslararası antrenör belgesine sahip bir sporcuyum. Ben de Türkiye’de süregelen trafik terörü mağdurlarından birisiyim. Yaklaşık bir ay önce alkollü bir sürücünün kaldırımda durduğum esnada beni ezmesi sonucu tüm yaşantım değişti. Kaza sırasında kafatasımda, çenemde, bacağımda ve kulak kemiklerimde kırıklar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle başımdan ağır darbe aldım. Üstelik bana çarpan sürücü, kan kaybı yaşadığım esnada ve bilincim kapalıyken beni bulunduğum yerden farklı bir noktaya taşımaya çalışmış, bu sayede yaşamını ikinci kez tehlikeye atmıştır. O esnada alkollü sürücünün yanında bulunan eşinin de, ‘Alkollüsün, kaç’ dediği çevredeki görgü tanıklarının telefon kayıtlarına yansımıştır” dedi.

“ŞU AN FELÇLİ VE İŞ GÖREMEZ HALDEYİM”

Bağcı, “Günlerce süren hastane sürecinin ardından şu an felçli ve iş göremez haldeyim. Sağlığına kavuşmak adına tedavilerim hâlâ devam ediyor. Zanlının benim yaralı halde olduğum esnada kaza yerini değiştirmeye çalışması ve olay yerinden kaçması insanlığa sığan bir davranış değildir. Buna benzer suçlara emsal teşkil edecek en ağır cezaları alması için mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.


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