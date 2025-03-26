İstanbul'da protestolar nedeniyle son iki günde 198 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 22:06

Güncelleme: 26.03.2025 - 22:06

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar kapsamında son iki günde gözaltına alınan şüphelilerden 198'inin tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, protestolar nedeniyle gözaltına alınan eylemcilerle ilgili kararlar belli oldu. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 22 şüpheli hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza atma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol kararı verildi.

10 KİŞİYE EV HAPSİ

Aynı soruşturma çerçevesinde, tutuklama talebiyle sevk edilen 44 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol, 10 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

198 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmalar kapsamında dün ve bugün 198 kişi tutuklandı.