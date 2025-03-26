İzmir'de 'İmamoğlu' eylemleri: 10 kişi tutuklandı
İzmir'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak devam eden eylemlerde gözaltına alınan 65 kişiden 10'u tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını protesto etmek amacıyla; Bornova, Konak, Bayraklı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında gözaltına alınan 65 kişi için karar verildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
65 eylemciden 51'i tutuklanma talebiyle; 14'ü ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan 65 kişiden 10'u tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı, 38'i de adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İzmir
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