İzmir'de 'İmamoğlu' eylemleri: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak devam eden eylemlerde gözaltına alınan 65 kişiden 10'u tutuklandı.

İzmir'de 'İmamoğlu' eylemleri: 10 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını protesto etmek amacıyla; Bornova, Konak, Bayraklı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında gözaltına alınan 65 kişi için karar verildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

65 eylemciden 51'i tutuklanma talebiyle; 14'ü ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 65 kişiden 10'u tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı, 38'i de adli kontrol kararı ile serbest kaldı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İzmir

İlgili Haberler

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası: Türkiye-AB toplantısı ertelendi!

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası: Türkiye-AB toplantısı ertelendi!
İktidarın 'Ekrem İmamoğlu' planı deşifre oldu: 'İki amaçları var...'

İktidarın 'Ekrem İmamoğlu' planı deşifre oldu: 'İki amaçları var...'
İmamoğlu protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İmamoğlu protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler