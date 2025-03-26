İzmir'de 'İmamoğlu' eylemleri: 10 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:42

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını protesto etmek amacıyla; Bornova, Konak, Bayraklı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında gözaltına alınan 65 kişi için karar verildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

65 eylemciden 51'i tutuklanma talebiyle; 14'ü ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 65 kişiden 10'u tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı, 38'i de adli kontrol kararı ile serbest kaldı.