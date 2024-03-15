İstanbul'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:34

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:34

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 22 Şubat tarihinde iddiaya göre, E.B. adlı şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından kaçırıldı. Şahsın zorla tutulduğu adres tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kaçırılan kişi kurtarıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Operasyonda şüpheli O.K. , S.Ö. ve M.A. yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ayrıca O.K.’nin 4 ayrı uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından adli makamlarca arandığı, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, M.A.’nın ise hırsızlık ve uyuşturucu suçundan 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramalarda ise; 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet cep telefonu, 2 adet sahte kimlik, 4,5 gram esrar maddesi, 105 gram uyuşturucu madde, bin 902 dolar, 10 bin 405 lira, 700 Euro, 60 pound nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.