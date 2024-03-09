Şanlıurfa'da rehine krizi... Saldırgan polise ateş açtı!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:07

Güncelleme: 09.03.2024 - 14:17

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ofis Mahallesi 11. Sokak'ta sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Alınan bilgilere göre; bağımlı olduğu öğrenilen S.A. (55) evli olduğu kadınla kavga etti. Ardından kadını silahla rehin aldıktan sonra balkona çıkarak havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekât ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs kendisini eyleminden vazgeçirmek isteyen polise ateş açtı. Polis de saldırganı caydırmak amacıyla havaya ateş açtı.

Kısa süren çatışmanın ardından polis ve özel harekât ekipleri kapıyı kırarak, saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.