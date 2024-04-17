İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu: Yüzde 70'e dayandı

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise ortalama yüzde 65 ölçüldü.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:30
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu: Yüzde 70'e dayandı
Abone Ol google-news

İstanbul'da, sabah saatlerinde hafif sağanakla birlikte bazı ana arter ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde de yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan, Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir'de Ankara istikametinde ve Haramiridere'deki bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise ortalama yüzde 65 ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA YOLCU YOĞUNLUĞU

Megakentte sabah saatlerinde başlayan ve kısa süreli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı.

Yağışlı havada toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarında yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda da yoğunluk gözlendi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü haberleri trafik yoğunluğu haberleri Trafik haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Yüzde 60'lara ulaştı!

İstanbul’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Yüzde 60'lara ulaştı!
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu: Yüzde 70'lere dayandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu: Yüzde 70'lere dayandı!
Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...

Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçeli'nin 'Akşener' çağrısına yanıt verdi... İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'AK Parti yönetimine karşıyız'

Bahçeli'nin 'Akşener' çağrısına yanıt verdi... İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'AK Parti yönetimine karşıyız'
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'

Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!

‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti
İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi

İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu