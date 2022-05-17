Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 09:11
Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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