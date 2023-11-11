İstanbul'da sağanak etkili oldu... Pazar yerini su bastı

Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağışın ardından pazar yerini su bastı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:34
İstanbul'da sağanak etkili oldu... Pazar yerini su bastı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı.

Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağmurun ardından Yenimahalle'de yollar göle dönerken Cumartesi Pazarı'nı su bastı.

Bazı pazar esnafının ise brandaların çökmemesi için elleriyle brandaları tuttuğu görüldü.
 


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