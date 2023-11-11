İstanbul'da sağanak etkili oldu... Pazar yerini su bastı
Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağışın ardından pazar yerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı.
Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağmurun ardından Yenimahalle'de yollar göle dönerken Cumartesi Pazarı'nı su bastı.
Bazı pazar esnafının ise brandaların çökmemesi için elleriyle brandaları tuttuğu görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- Verdiği mesaj çok açık…
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Canlı yayında Erdoğan'a çok sert sözler
- Atatürk’e hakaret eden şahsa gözaltı
- İYİ Parti'de istifa depremi
- Bir gecede iki ayrı intihar haberi!
- Yeni Şafak, AYM üyelerini açık hedef gösterdi