Saat verdiler: İstanbul’a ‘sağanak’ ve ‘dolu’ uyarısı!

Meteoroloji İstanbul için ‘sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı’ tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

ANKA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 21:14
Saat verdiler: İstanbul’a ‘sağanak’ ve ‘dolu’ uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu gece saat 21.00 ila 24.00 arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’nin konuya ilişkin bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yere olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sağanak yağış beklendiğini ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti. 


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