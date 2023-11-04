Edirne'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Edirne'de sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de öğle saatlerinde başlayan fırtınayla sağanak etkili oldu.
Fırtına nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Şükrüpaşa ve 1. Murat mahallelerinde bazı apartmanların çatısı uçtu.
Uçan çatı malzemelerinin üzerine düştüğü park halindeki bazı araçlar zarar gördü.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Şiddetli rüzgar ve sağanağın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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