İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:12

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:12

İstanbul'da 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerde yeniden başladı.

Sağanak, Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de aralıklarla etkili oldu.

Maltepe, Kartal ve Pendik'te de etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla doldu.

D-100 karayolu Kartal mevkisinde rögarların taşması sonucu yan yolda su birikintileri oluştu.

Motokuryerler, yağış nedeniyle suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı motosikletliler araçlarından inip yürürken bazıları da yağıştan korunmak için köprü altlarına sığındı.