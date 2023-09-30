İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor!
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda birçok ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerde yeniden başladı.
Sağanak, Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de aralıklarla etkili oldu.
Maltepe, Kartal ve Pendik'te de etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla doldu.
D-100 karayolu Kartal mevkisinde rögarların taşması sonucu yan yolda su birikintileri oluştu.
Motokuryerler, yağış nedeniyle suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı motosikletliler araçlarından inip yürürken bazıları da yağıştan korunmak için köprü altlarına sığındı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Süresiz başkanlık!
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Osman Kavala'dan açıklama!
- Amasya'da yolcu otobüsü devrildi!
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Listede dikkat çeken örnekler...