İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Uyarıda, kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:11
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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