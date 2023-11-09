İstanbul’da sağanak yağmur etkili oluyor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 08:06

Güncelleme: 09.11.2023 - 08:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde yaşanan yağmur geçişleri sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan bazı yurttaşlar yağmura yakalanırken bazı yurttaşlar ise şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü. Bazı yurttaşlar ise yağmurdan kaçmak için köprü altına sığındı.

Öte yandan sağanak, E-5 Karayolu üzerinde yer yer trafik oluşmasına neden oldu.

İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun, saat 07.45 sıralarında yüzde 69’a kadar çıktığı görüldü.